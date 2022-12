Beto Preto é diplomado deputado federal pela Justiça Eleitoral

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com a família, Beto Preto mostra o diploma

O ex-prefeito de Apucarana e secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, foi diplomado na noite desta segunda-feira (19) deputado federal durante cerimônia em Curitiba. A solenidade foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e ocorreu no Teatro Positivo, na capital. Com a diplomação, os eleitos se habilitam para o exercício do mandato.

continua após publicidade .

Eleito deputado federal com 206.898 votos, Beto Preto foi o candidato do PSD mais votado do País e o 40º com maior votação entre todos os 513 novos parlamentares escolhidos no dia 2 de outubro nos 26 estados e o Distrito Federal.

-LEIA MAIS: Luciano Molina volta à presidência da Câmara de Apucarana

continua após publicidade .

O apucaranense foi ainda o quarto deputado mais votado do Paraná, sendo superado apenas por Deltan Dallagnol (Pode), que comandou a Lava Jato e foi o recordista com 344.917 votos; a petista Gleisi Hoffmann, apoiada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que somou 261.247 votos, e Filipe Barros (PL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que obteve 249.507 votos.

Com a vitória de Beto Preto, Apucarana volta a contar com um deputado federal após 30 anos. O último eleito pelo município foi o ex-prefeito Carlos Scarpelini em 1992.

“Quero representar todos os municípios que nos deram voto e, principalmente Apucarana, que há 30 anos não tinha um deputado federal e, muitas vezes, ficou de fora de projetos importantes por conta da falta de representatividade em Brasília”, disse logo após ser eleito ainda em outubro.

Siga o TNOnline no Google News