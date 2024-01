Bebê de 1 ano sofre queimadura de sol em espaço recreativo de Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Um bebê de um ano sofreu queimaduras nas mãos, joelhos e pés após encostar em um piso quente de um espaço recreativo de Londrina, no norte do Paraná, após o calor intenso registrado na tarde de terça-feira (9), na região. As informações são da Polícia Civil.

Uma funcionária relatou aos policiais que as crianças estavam brincando em um espaço quando foram levadas para outro local aberto devido ao calor. Em um dado momento, conforme a corporação, uma delas escapou do grupo e foi em direção ao chão quente em exposição ao sol. A bebê teve queimaduras graves nas mãos, pés e joelhos e foi socorrida pelos funcionários do espaço recreativo.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), foi acionado e o bebê encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), depois, levado para ala pediátrica de queimados do Hospital Universitário (HU) de Londrina.

Segundo a assessoria do hospital, a vítima permanece recebendo os cuidados, mas fora de perigo.

A creche funcionava como colônia de férias. Mas conforme a Prefeitura de Londrina, a escolinha era uma empresa MEI. Mudou para Sociedade Empresarial Limitada, mas ainda não tem alvará para funcionar, nem como colônia de férias.



Caso foi parar na polícia:

O advogado da creche, disse à RICtv que os fatos vão ser apurados e que será dado respaldo à família. Mas frisou que a creche não foi omissa ou negligente e que tudo ocorreu em um segundo que a criança escapou dos olhos das cuidadoras. E assim que aconteceu o fato, foi prontamente atendida. A dona do estabelecimento foi levada à delegacia para prestar depoimento.

A polícia informou que, se culpados, os responsáveis devem responder por lesão corporal.



