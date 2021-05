Athletico recebe o Maringá na Arena da Baixada

Continua após publicidade

O Athletico encara o Maringá neste domingo (09), na Arena da Baixada, às 18h, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paranaense 2021. O Rubro-Negro utilizará a equipe de aspirantes, mas vai contar com reforços do time principal para tentar conquistar sua quinta vitória na competição.

O Furacão só depende de si para garantir uma vaga às quartas de final do estadual. Com a derrota do Toledo para o FC Cascavel, caso o Rubro-Negro conquiste uma vitória sobre o Tricolor, o time athleticano avança de fase com duas rodadas de antecedência.

(Com informações da Banda B)