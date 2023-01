Assaltantes invadem casa, roubam cofre e matam idoso de 74 anos, no PR

Da Redação

José Dutra Barbosa foi morto na noite dessa sexta-feira (13)

Um latrocínio, que é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte, foi registrado na noite dessa sexta-feira (13), em Ponta Grossa, cidade que pertence aos Campos Gerais do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), cinco assaltantes encapuzados invadiram a casa de um idoso, de 74 anos, para roubar um cofre.

Ainda conforme a PM, logo após o roubo, a quadrilha matou o proprietário da residência, identificado como José Dutra Barbosa, com um tiro que atingiu o braço e a costela. Segundo as informações do portal de notícias aRede, o dono da casa invadida era um empresário do ramo de instalações elétricas.

A primeiras informações que as autoridades receberam era de que José foi morto apenas por um disparo de arma de fogo, porém, os moradores da região alegaram que ouviram mais tiros. Além disso, informaram que, ao ouvirem o barulho, foram averiguar o que estava acontecendo e viram cinco homens saindo da casa do idoso.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi chamada para recolher o corpo.

Até o momento, ninguém foi preso.

