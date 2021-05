Após quase um mês internado com Covid-19, padre recebe alta

Continua após publicidade

No último domingo (11), o padre Sidney Fabril, de 57 anos, recebeu alta hospitalar após ficar 27 dias internado na Santa Casa de Maringá, lutando contra a Covid-19. O sacerdote chegou a ser entubado duas vezes por conta da doença.

De acordo com as informações, Sidney foi hospitalizado no dia 16 de março, quando começou a sentir sintomas mais graves do novo coronavírus. E, no último domingo, o padre recebeu uma homenagem na recepção do hospital após receber alta.

Ele foi aplaudido por amigos e familiares durante sua saída da instituição. Assista:

A Arquidiocese de Maringá disse, por meio de uma nota, que o dia 11 de abril é a mesma data em que a igreja celebra a Festa da Divina Misericórdia. Sidney agradeceu os médicos e enfermeiros e todas as pessoas que rezaram por ele.

Ele também lamentou a morte dos padres Sérgio Meschini Filho e Alfeu Leônidas Teodoro.

Com informações; GMC Online.