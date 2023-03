Após mobilização, garoto de 8 anos consegue cadeira de rodas especial

Da Redação

Lucas, de 8 anos, com sua nova cadeira dada pela Diocese de Apucarana

Com paralisia cerebral, Luan Pedro Salles Alexandre, de 8 anos, morador de Sabáudia, no norte do Paraná, precisava de uma cadeira de rodas especial para o seu desenvolvimento. A família então resolveu realizar uma vaquinha online, divulgada pelo TNOnline em janeiro deste ano, para comprar o aparelho ao garoto.

Após uma grande mobilização das pessoas para ajudar Lucas a adquirir a cadeira, que tem custo de R$ 10 mil, a Diocese de Apucarana fez a doação ao menino, que recebeu a cadeira nesta sexta-feira (24), segundo a mãe dele, Larissa Ribeiro Salles.

"Gostaria de agradecer a todos que ajudaram a gente. O Lucas está super feliz e agradecido por ter estabilidade. A cadeira vai ser ótima para o desenvolvimento dele", agradeceu Larissa.

Ainda segundo a mãe, o menino estuda na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a cadeira vai ajudar muito ele para se locomover nos lugares.

