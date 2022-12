Após discussão em festa, homem morre atropelado em Londrina

Da Redação

A vítima foi identificada como Elton Ribeiro, morador de Cambé

Um homem, de 45 anos, morreu após ser atropelado na noite desta sexta-feira (9), no Bairro Cilo III, na região da Zona Oeste de Londrina, no norte do Paraná.

A vítima, identificada como Elton Ribeiro, morador de Cambé, estava em uma festa de confraternização e teria se desentendido com outro frequentador. Na saída, o outro homem teria jogado o carro contra Elton e fugido.

Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar também foi acionada para averiguar a situação. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Com informações, Tem Londrina

