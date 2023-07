Após 10 horas de espera em trem, passageiros chegam a Morretes

Quase mil passageiros que ficaram presos em um trem no topo da Serra do Mar, no Paraná, chegaram a Morretes às 21h desta quinta-feira (13), após passarem 10 horas nos vagões, com poucas informações e sem comida.

Ao desembarcarem, foram fornecidos copos e guarrafas de água aos turistas. Em seguida, foram encaminhados a três restaurantes em Morretes, onde puderam se alimentar. Eles ficaram mais de 10 horas sem comer durante o incidente. Após o jantar, os turistas serão transportados de volta a Curitiba por meio de vans e ônibus.

De acordo com a Serra Verde Express, operadora de turismo responsável pelo passeio, o trem ficou parado a 15 km de Morretes desde as 11h devido à presença de árvores caídas nos trilhos.

Com informações do Ricmais.

