Ana Castela e Pedro Sampaio agitam a Expovel neste sábado (23)

A noite deste sábado (23) será animada para quem for prestigiar a 42ª edição da Expovel. Duas grandes atrações da música brasileira vão agitar os palcos da exposição de Cascavel, no Oeste do Paraná: Ana Castela, um dos maiores fenômenos do sertanejo, e Pedro Sampaio, nome de sucesso como DJ.

A dona dos hits "Solteiro Forçado" e "Nosso Quadro" abre a noite de shows deste sábado. Na sequência, o público vai se animar com os hits do DJ Pedro Sampaio. Na lista de sucessos do também cantor e compositor, estão "Carinha de bebê" e "Galopa".

A Expovel, que ocorre no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, começou na última quarta-feira (20) e segue até este domingo, 24 de setembro. O evento conta com uma vasta programação de eventos culturais, além de parque de diversões, exposições, praça de alimentação e muita diversão.

