Aluno da PM que matou duas pessoas já reprovou em teste psicológico

Ex-mulher do autor do crime e advogado morreram no local

O soldado-aluno da Polícia Militar (PM), que matou a ex-mulher Vanessa de Souza Camargo, de 24 anos, e o advogado dela, Henrique Bueno Paquete, de 28 anos, foi reprovado em avaliação psicológica quando tentou ingressar na Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná.

A informação foi divulgada inicialmente pelo programa Balanço Geral, da RICtv. Antes de passar no concurso da PM e iniciar o curso para soldado, segundo dados disponíveis no Diário Oficial de Araucária, ele participou do concurso público aberto pelo edital nº 217/2019. Após ser aprovado em duas etapas (prova objetiva e teste de aptidão física), ele acabou barrado nas listas seguintes por não ter passado na avaliação psicológica em 2020.

O aluno-soldado concluía até praticar o crime o curso de formação na Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Cirocam), em Curitiba.

Os assassinatos ocorreram na manhã de terça-feira (20) em uma clínica de saúde de Araucária. O soldado procurou o estabelecimento para realizar um exame de paternidade junto da ex-companheira, Vanessa Camargo. A mulher estava acompanhada do advogado Henrique Bueno Paquete.

Conforme a PM, o suspeito sacou a arma e efetuou diversos disparos no interior da clínica, atingido Vanessa e Henrique. A ex-esposa do aluno-soldado segurava a criança no colo, e, ao ser baleada, o bebê caiu e acabou se ferindo.

