Aluno apreendido com pistola 380 em Londrina pretendia 'se defender'

Um aluno foi apreendido pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) na manhã desta quinta-feira (6), após levar uma pistola 380 para um colégio localizado na região central de Londrina. O estudante afirma que a arma de fogo seria utilizada para se defender em caso de um possível ataque.

De acordo com o tenente Prado, comandante da Patrulha Escolar, a informação de que o adolescente teria levado a pistola para a escola começou a circular entre os alunos e acabou chegando até um policial militar que trabalha em um posto fixo na instituição de ensino.

O PM tomou as primeiras providências e confirmou a presença da arma de fogo no colégio. Diversas equipes da Patrulha Escolar, com apoio do Choque de Londrina, se dirigiram até o local para atender a ocorrência. O grande aparato foi necessário, segundo Prado, pois as autoridades ainda não teriam proporção da situação.

A pistola 380 foi apreendida, e o jovem levado para a delegacia com o pai, que assumiu ser proprietário da arma de fogo. Conforme o comandante da Patrulha, a arma estava dentro da mochila do estudante, descarregada. O adolescente, no entanto, havia levado todas as 15 munições.

Ao ser questionado, o estudante afirmou ter ficado sabendo sobre um suposto ataque na instituição. O aluno não ameaçou nenhum outro colega e afirmou às autoridades que, devido ao receio do possível ataque, levou a pistola apenas para se defender.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apura se a arma de fogo possui os registros necessários. O pai, que é comerciante, pode responder legalmente caso contrário. O adolescente vai responder pelo ato infracional de porte ilegal de arma, conforme o tenente Prado.

