Adolescente utilizava carabina de airsoft para atirar em cães, no PR

Policiais civis e militares prendem mulher e apreende adolescente por maus-tratos a animais em Matinhos

Um trabalho conjunto da Polícia Civil (PC) com a Polícia Militar (PM) resultou na prisão de uma mulher, de 50 anos, e a apreensão de um adolescente, de 16, por maus-tratos a animais, em Matinhos, cidade localizada no litoral do Paraná. Durante a ação, ocorrida nesse domingo (25), os policiais resgataram ainda cinco cachorros e apreenderam uma carabina de airsoft.

De acordo com as informações da Polícia Civil do Paraná , o adolescente estaria usando a airsoft (arma de pressão usada em esporte que simula combate) para atirar nos cães. Os cães foram localizados com sinais de fraqueza, sem alimentação.

Os animais serão levados para lares temporários, em Curitiba, até que sejam realizadas as adoções.



Os interessados em adotar os cães podem entrar em contato com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da PCPR através do telefone (41) 3251-6200.

Com informações da Agência Estadual de Notícias.

