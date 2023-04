Adolescente suspeito de divulgar ameaças nas redes é alvo da PCPR

Da Redação

A ação ocorreu na manhã deste sábado

Um adolescente, de idade não divulgada, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã deste sábado (8), em Londrina, norte do Paraná. Conforme a corporação, o jovem é suspeito de divulgar ameaças de ataques em escolas da cidade do norte paranaense nas redes sociais.

Ainda segundo as autoridades, foi realizada busca e apreensão na casa do investigado. A ação contou com o apoio da Delegacia do Adolescente.

A operação da força de segurança se estendeu ao longo desta semana, por conta dos últimos massacres que forram registrados no país. A finalidade da investigação é identificar as pessoas responsáveis por fazerem ameças e apologia ao crime na internet.

Até o momento não há muitas informações sobre a ação policial, mas a corporação deve se manifestar em breve.

