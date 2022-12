360 presos são beneficiados com saída temporária em Londrina

Da Redação

Diferente do indulto de Natal, a saída temporária só é concedida aos presos que cumprem pena no sistema de ressocialização

O total de 360 presos foram beneficiados com a saída temporária de Natal e Ano Novo, em Londrina. O benefício começou no dia 16 de dezembro e, para um grupo de detentos segue até o dia 28 e para outro até o dia 9 de janeiro.

Diferente do indulto de Natal, a saída temporária só é concedida aos presos que cumprem pena no sistema de ressocialização. Segundo o diretor regional do Departamento de Polícia Penal (Depen), Reginaldo Peixoto, muitos deles trabalham e estudam durante o ano e só voltam para a prisão no fim do dia.

Em 2021, 430 detentos foram soltos para os feriados de final de ano e 14 não voltaram. Esses, quando são recapturados, perdem o direito ao regime de redução de pena. "Para este ano, acreditamos que esses números permaneçam nos mesmos moldes ou até diminuam, devido ao trabalho dentro das unidades penais”, afirmou Peixoto para o site Tarobá News.









