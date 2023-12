Santos oficializa o zagueiro Gil, ex-Corinthians, e fecha o setor defensivo para 2024

O Santos completou sua defesa para 2024 nesta quarta-feira. Após anunciar as chegadas dos laterais Aderlan e Jorge, o clube oficializou seu quarto reforço no começo da noite: o zagueiro Gil, ex-Corinthians, fechou por um ano.

"O Santos Futebol Clube continua reforçando o seu elenco para a próxima temporada e acertou a contratação do zagueiro Gil. Após passagem pelo Corinthians, o defensor chega à Vila Belmiro com contrato de um ano (com opção de renovação por mais 12 meses). O acordo será formalizado após realização dos exames médicos no início de 2024", informou o Santos.

O defensor está em férias e realizará os exames e assinará o vínculo na reapresentação do elenco, após a virada de ano. Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio, Gil tem 36 anos e não teve o vínculo renovado com o Corinthians, onde passou os últimos anos. Ele começou a carreira no Rio Branco (RJ) e ainda passou por Americano, Atlético-GO, Cruzeiro, Valenciannes, da França, e Shandong Luneng, da China.

O profissional já havia trabalhado com Fábio Carille no clube da capital e chega à Vila Belmiro para formar dupla com Joaquim - o Santos ainda tenta evitar o assédio europeu no defensor. João Basso não agradou na campanha do rebaixamento do Brasileirão e está de saída.

Além do zagueiro e dos laterais, o clube já havia anunciado a manutenção do goleiro João Paulo, fechando assim o setor defensivo. Tomás Rincón e Furch também reduziram o salário para permanecer, enquanto Giuliano, também ex-Corinthians, foi o prieiro reforço anunciado para 2024.