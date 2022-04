Maycon herda a camisa 5 do Corinthians: 'Aprendi a ser 1º volante na Europa'

Da Redação

O Corinthians apresentou o meio-campista Maycon nesta sexta-feira e, levando em consideração a camisa que o prata a casa herdou, provavelmente ele será o primeiro volante tão buscado pelo técnico Vítor Pereira. O reforço herdou o número 5 e garantiu que não tem nenhum problema em desempenhar a função, apesar de se colocar à disposição para diversas funções.

"Na Europa eu aprendi muito as funções de meio-campista, tanto avançado e também recuado. Estou à disposição para ajudar o clube, já joguei como volante, então tanto primeiro, como segundo volante e até mais avançado como o mister preferir, estou pronto para ajudar na busca pelos objetivos", afirmou o jogador, emprestado pelo Shakhtar Donetsk até dezembro.

Apesar da possibilidade de sair já no meio do ano, com a abertura da janela europeia, Maycon garantiu que o foco é cumprir o acordo em seu retorno ao Corinthians. Sua meta e fechar 2022 no Brasil e conquistando título.

"O contrato foi feito pelos clubes, minha parte foram as outras questões, mas nos últimos anos minha meta era continuar na Europa, ficou complicado, e preciso atuar visando outros projetos e nada melhor que seja no Corinthians, com jogadores que já foram meus ídolos. Estou feliz aqui e só penso dar continuidade e conquistar títulos."

Apesar de o Corinthians estrear na Copa Libertadores terça-feira, em visita ao Always Ready, e a vontade e Maycon e jogar, o corintiano deve ter de esperar um pouco mais para vê-lo novamente em ação pelo clube. O preparo físico ainda não é o ideal.

"Estou melhor do que esperava, mas não estou 100% ainda. Falta bola, falta campo, já comecei os trabalhos físicos ontem, hoje treinei com bola e, se pudesse, já queria jogar amanhã, mas nada de acelerar os passos e depois ficar parado um tempo com lesão muscular", pediu cautela.