Imprensa argentina aponta desgaste interno após Scaloni sugerir fim de ciclo na seleção

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, colocou em dúvida sua continuidade no comando da atual campeã do mundo, em coletiva de imprensa no Maracanã, após a vitória por 1 a 0 sobre a seleção brasileira, na noite de terça-feira. Ao falar a frase "preciso pensar, está complicado seguir" despertou receio nos torcedores que o têm como um dos grandes responsáveis pelo tricampeonato mundial. De acordo com a imprensa argentina, o motivo de tal pronunciamento seria um desgaste entre o treinador e a cúpula da Associação do Futebol Argentino (AFA).

A declaração o técnico no Rio foi bastante enigmática, além de inesperada, pois ele havia acabado de impor ao rival Brasil a sua primeira derrota em casa na história das Eliminatórias. "Preciso pensar, preciso pensar muito no que vou fazer. Não é um adeus, ou nenhuma outra coisa, mas eu preciso pensar porque o nível está muito alto e está complicado seguir, está complicado continuar ganhando", completou. "É hora de pensar sobre esse momento. "Vou conversar com o presidente (da Federação Argentina de Futebol, Claudio Tapia), depois conversar com os jogadores, porque esta equipe precisa de um treinador que tenha toda a energia possível e que esteja bem", concluiu.

Depois do jogo, Scaloni, geralmente pouco ativo nas redes sociais, publicou uma foto em seu Instagram, na qual aparece abraçado à sua comissão técnica no gramado do Maracanã, após o jogo, e escreveu apenas "ARGENTINA!". Os comentários são de torcedores apelando para que ele não vá embora. Segundo o canal TYC Sports, reunir os companheiros para tirar a foto foi uma iniciativa do treinador, o que seria um ato simbólico, pois foi no Maracanã que Scaloni levantou a taça da Copa América de 2021, um divisor da águas para a seleção argentina.

Já o jornal Olé publicou que há um "desgaste interno significativo" entre Scaloni e a direção da AFA, especialmente como presidente Claudio Tapia. O problema estaria relacionado a "problemas que a comissão técnica tem de enfrentar e resolver cada vez que a Seleção Nacional joga", como logística, estrutura, montagem e suporte. O texto também diz que não há problemas de relacionamento com jogadores.

Os próprios atletas argentinos foram pegos de surpresa com a declaração após a partida. "Estávamos eufóricos com a vitória e receber esta notícia foi um choque. Vamos falar com ele para ver o que acontece. Faremos tudo para que ele fique", afirmou o zagueiro Otamendi, autor do gol da vitória. "Temos que respeitar os sentimentos dele e agradecê-lo. Obviamente queremos que siga conosco para sempre", acrescentou o meio-campista Mac Allister.