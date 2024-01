Guarani anuncia '90% do elenco' montado e revela renovação com fornecedora de material

Fazendo sua pré-temporada em Águas de Lindoia, o Guarani já tem 90% do seu elenco pronto para o Paulistão. Isso foi o que garantiu o superintendente de futebol Juliano Camargo, embora tenha admitido que reforços pontuais ainda são aguardados.

"A gente já vinha de dez dias de pré-temporada no Brinco de Ouro. É um período fundamental. Passamos por exames, testes físicos e agora vamos aproveitar mais. Agora o Umberto Louzer vai colocar mais conteúdos e aproveitar que os atletas estão no controle total em relação a alimentação e recuperação deles", detalhou Juliano.

Até agora, o Guarani oficializou sete reforços para 2024: os zagueiros Márcio Silva e Rayan, o lateral-esquerdo Hélder, os volantes Camacho e Anderson Leite, além dos atacantes Reinaldo e Gabriel dos Santos.

RENOVAÇÃO COM FORNECEDORA

Fora dos gramados, o Guarani também vem se movimentando. O clube campineiro anunciou a renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo Kappa. A empresa italiana será parceira do clube até o fim de 2025.

Entre as diversas novidades previstas para este ano, um novo uniforme será lançado já no mês de janeiro e ações serão feitas nos pontos de venda do clube e da empresa. Segundo o clube, também está no planejamento projetos para atender todos os públicos, com peças de valores mais acessíveis.

André Marconatto, presidente do Guarani, comemorou a renovação. "Estamos muito contentes com a parceria que realizamos. Observamos que tem sido um negócio bastante positivo para o clube e também para a companhia. Ficamos extremamente orgulhosos com o anúncio da continuidade da Kappa. Temos confiança de que seguiremos juntos para atingirmos ainda mais êxitos", declarou.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em 21 de janeiro, domingo, às 18h.