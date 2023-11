Experiente Fernandinho renova com o Athletico-PR por mais uma temporada: 'Felicidade imensa'

"A história continua em 2024." Com essa mensagem, o Athletico-PR informou nesta sexta-feira que chegou a um acordo e o volante Fernandinho permanece no clube por mais uma temporada. A renovação vai até dezembro e ele será u mdos pilares do clube no ano de seu centenário.

continua após publicidade

"Um dos melhores meio-campistas do mundo defenderá o Athletico Paranaense por mais uma temporada. Fernandinho renovou o contrato com o Furacão até o final de 2024 e vestirá a camisa rubro-negra no ano do centenário!", celebrou o clube.

"Será um novo capítulo de uma história que começou há mais de duas décadas. Desde 2002, quando veio de Londrina e pisou pela primeira vez no CAT Caju, Fernandinho se tornou um símbolo do Athletico. O jovem talentoso, comprometido e sonhador, que deu aqui os primeiros passos de uma carreira extraordinária."

continua após publicidade

Ídolo do torcedor rubro-negro, Fernandinho voltou no meio da temporada de 2022 e rapidamente se tornou uma das vozes de comando dentro das quatro linhas. Voltou a jogando em alto nível e não escondeu a felicidade pelo acerto.

"O sentimento é de muita felicidade. Este período de um ano e meio que passamos juntos foi muito importante para solidificar ainda mais a nossa relação. Minha relação com o Athletico vai muito além do jogador Fernandinho, do que posso desenvolver em campo", afirmou.

"É um ano muito importante para o clube e para a torcida. Tudo isso fez com que a gente chegasse a um acordo e a felicidade é imensa, porque é um ano especial e estou me sentindo bem. À medida que o tempo vai passando, vou me sentindo muito melhor para representar o Athletico", disse.