Endrick, do Palmeiras, entra em lista de jovens promessas do futebol mundial

Endrick ainda tenta se firmar como titular no Palmeiras de Abel Ferreira, mas já é aguardado com expectativa na Europa. Nesta semana, o jornal britânico

divulgou a lista "Next Generation" deste ano, que destaca jovens talentos promissores no cenário internacional do futebol. A seleção, composta por jogadores nascidos em 2006, apresentou três brasileiros, todos do Palmeiras: além de Endrick, que recebeu o maior destaque na publicação, Luis Guilherme e Vitor Reis integram a lista. "Ainda há um longo caminho a percorrer, onde preciso treinar incansavelmente para estar entre os melhores. Sempre busco lembrar dos gols com a camisa do Palmeiras para me motivar ainda mais e alcançar meus objetivos", enfatizou Endrick ao veículo inglês. O atacante foi vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022, por cerca de R$ 400 milhões. À época, havia se destacado na reta final do título do Brasileirão. Em depoimento ao

, Endrick também destacou que as finais do Campeonato Paulista deste ano, contra o Água Santa, ficarão para sempre marcados em sua memória. O atacante, que fez parte da equipe que conquistou o título, marcou nos dois jogos da decisão. Foram os seus únicos gols na competição, na qual começou como titular, mas perdeu a posição ao longo dos jogos. "Desde que cheguei ao Palmeiras com apenas 11 anos, marcar um gol em uma final de Campeonato Paulista, com o estádio lotado, foi uma das maiores emoções da minha carreira. O gol contra o Água Santa, no Allianz Parque, foi um presente ao clube e a toda torcida alviverde, que acreditou em mim desde o início e me deu a oportunidade de crescer e me desenvolver como atleta", acrescenta o jogador. Ao lado de Endrick, a publicação apresentou uma seleção de 60 novos talentos que aparecem como promessas do futebol para o futuro. Além dos brasileiros, Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e Paris Brunner, do Borussia Dortmund, estão entre os nomes que compartilham o prestígio de serem reconhecidos como as próximas estrelas do futebol mundial.