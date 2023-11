Djokovic reclama de exame antidoping pouco antes de jogo da Davis: 'Não faz sentido'

Siga o TNOnline no Google News

Líder do ranking mundial do tênis, o sérvio Novak Djokovic demonstrou muita irritação com um pedido de controle antidoping antes da partida contra o britânico Cameron Norrie, pela Copa Davis, em Málaga, na Espanha.

"É a primeira vez que isso acontece comigo. Não faz sentido fazer isso antes, quando estarei lá depois da partida", afirmou Djokovic, que venceu por duplo 6/4 e assegurou sua 40ª vitória em simples na mais tradicional competição entre países do tênis. "Eles me avisaram uma hora e meia antes do confronto e tenho minhas rotinas pré-jogo. Não é o momento de pensar em fornecer sangue ou urina."

O sérvio, 36, disse que discutiu com o responsável pela coleta. "É algo que nunca me aconteceu em 20 anos de carreira. Sempre defendi os controles, mas não antes dos jogos. Não há nada a esconder, mas deve haver certos limites."

De acordo com o jornal espanhol As, houve uma reunião na qual todos os capitães das equipes foram informados que testes surpresas poderiam acontecer antes ou depois dos jogos.

A Sérvia avançou à semifinal da Davis e enfrenta a Itália neste sábado. Djokovic volta a enfrentar Jannik Sinner, menos de uma semana depois de vencê-lo na decisão do ATP Finals, em Turim.