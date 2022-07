De virada, Elena Rybakina vence Ons Jabeur e conquista torneio de Wimbledon

(via Agência Estado)

A inusitada final de simples feminina de Wimbledon, que apresentou duas estreantes em decisões de Grand Slam, consagrou Elena Rybakina que derrotou a favorita Ons Jabeur de virada por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2. A famosa quadra inglesa contou ainda com uma presença ilustre nas arquibancadas: o ator americano Tom Cruise, protagonista de filmes de sucesso de Hollywood.

Tenista das menos badaladas, a casaque Rybakina, de 23 anos, surpreendeu a derrotar a favorita Simona Halep, da Romênia, na semifinal do major britânico. Atual número 23 do ranking, ela fez valer o seu jogo agressivo com saques potentes para superar a rival e se garantir na decisão. Já a tunisiana Jabeur, número 2 do mundo, se credenciou a disputar decisão após bater a alemã Tatjana Maria nas semifinais.

No jogo que valeu a taça, o primeiro set começou com Ons Jabeur muito mais focada em quadra utilizando a força de seu saque para tirar a confiança de Rybakina.

Enquanto a tenista tunisiana apostava na variação de golpes, Rybakina usava mais o segundo serviço. O que também chamou a atenção foram os erros não forçados. Enquanto Jabeur cometeu seis, a rival Casaque chegou a 17. A vitória de 6 a 3 no primeiro set deu a sensação de que Jabeur venceria a final com tranquilidade.

Mas o cenário no segundo set foi completamente diferente. Rybakina cresceu na quadra e conseguiu a quebra de serviço logo no primeiro game. Abriu 2 a 0, viu Jabeur esboçar reação ao diminuir para 2 a 1 em uma disputa complicada, mas voltou a obter nova quebra de serviço: 3 a 1.

A desvantagem desestabilizou a número 2 do ranking. Em um dos lances em que viu a rival ter o ponto confirmado, ela jogou a raquete para o alto em tom de revolta. Com mais confiança, e com a estratégia de manter a rival no fundo da quadra, Rybakina fechou o segundo set em 6/2.

Rybakina seguiu no comando dos pontos e, como no set anterior, quebrou logo no primeiro game o serviço de Jabeur. A superioridade no volume de jogo e os golpes cruzados seguiram surtindo efeito. A tunisiana voltou a falhar quando teve o saque e viu a Casaque ampliar a vantagem para 5 a 2. Com frieza e tranquilidade, Rybakina fechou o set em 6 a 2 e confirmou a vitória e o seu primeiro título em Wimbledon.