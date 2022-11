Crianças fazem bolão do jogo do Brasil e surpreendem com placar; veja

Da Redação

O placar do jogo entre Brasil e Sérvia montado pelos pequenos circula nas redes e diverte a todos

Os bolões são quase uma tradição quando se trata de jogos da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo. Mas uma "aposta" em específico está chamando a atenção da internet. Crianças de uma escola mostraram os possíveis resultados e surpreenderam.

O placar do jogo entre Brasil e Sérvia montado pelos pequenos circula nas redes e diverte a todos. Independente se algum deles irá acertar o resultado da partida desta quarta-feira (24), "famosos" eles já se tornaram.

Após viralizar, principalmente no Twitter, as crianças ganharam títulos com base na quantidade de gols que acreditam que as seleções irão marcar. Confira a seguir:

“David: O vingativo; Elias: O otimista; Felipe: O cauteloso; Fernanda: A animada; Julia: A pessimista; Laura: A realista; Letícia: A louca; Luana: A muito louca; Marina: copiou a Fernanda; Miguel: O briguento; Nina: A MAIOR BRASILEIRA VIVA; Rafael: O sofredor; Sofia: A consciente”, comentou um internauta,

Veja a publicação abaixo:

