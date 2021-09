CBF confirma para 27 de outubro as novas datas de Santos x Flu e Bahia x Ceará

Da Redação

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira as novas datas dos confronto Santos x Fluminense, em Santos, e Bahia x Ceará, em Salvador, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas partidas, que aconteceriam neste final de semana, foram transferidas para o dia 27 de outubro, às 19 horas, em uma quarta.

O Conselho Técnico de Clubes da Série A definiu a volta do público aos estádios na 23.ª rodada da competição nesta terça-feira, mas como no Estado de São Paulo a presença de público ainda não está liberada, a CBF deu a opção aos clubes que não pudessem ter público adiarem seus jogos, o que foi aceito por Santos e Bahia.

A liberação do retorno da torcida ao estádio em São Paulo será a partir de 4 de outubro. Outros clubes do estado de São Paulo como Red Bull Bragantino e Palmeiras tiveram seus jogos como mandantes contra Corinthians e Juventude, respectivamente, mantidos sem a presença do torcedor para a 23.ª rodada.

No caso do Bahia, a liberação de público era dada como certa até esta segunda-feira, mas no fim da tarde do mesmo dia o governo da Bahia vetou o retorno das torcidas às arenas do Estado.

A reunião também tratou sobre a capacidade que os estádios vão receber o público. Ficou decidido que abertura de 10%, 20%, 25%, 50%, ou a quantidade decidida, vai depender de cada autoridade local.

Sem jogo neste final de semana, o técnico Fábio Carille terá mais tempo para treinar o Santos para o clássico contra o São Paulo, marcada para o próximo dia 7, uma quinta-feira, às 18h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 24.ª rodada do Brasileirão.