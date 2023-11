Rússia interrompe exportações de petróleo em porto do Mar Negro, após tempestade

Escrito por Associated Press (via Agência Estado)

A exportações de petróleo no porto de Novorossiysk - região do Mar Negro no sul da Rússia - foram interrompidas nesta segunda-feira, 27, devido a "condições climáticas extremamente desfavoráveis". De acordo o consórcio Caspian Pipeline, a região sofre com ventos de aproximadamente 86 quilômetros por hora e ondas de até 8 metros, após uma forte tempestade. A tempestade deixou mais de 500 mil pessoas sem energia na Crimeia, Rússia e Ucrânia, ao inundar estradas e derrubar árvores na região do Mar Negro, enquanto Moscou sofreu sua pior nevasca em 40 anos. Autoridades locais afirmaram que esta foi a pior tempestade atingir a Crimeia desde que começaram os registros meteorológicos, com efeitos similares a uma tempestade de 1854, que chegou a afundar mais de 30 navios na costa. Fonte: