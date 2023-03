É 'mais provável' que alta de juros de março não seja a última, diz membro do BCE

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Madis Muller afirmou nesta sexta-feira, 3, ser "mais provável" que a alta de 50 pontos-base já indicada para a reunião de março da instituição não seja a última. Em discurso, a autoridade disse ainda ser "muito possível" que as taxas de juros "tenham de seguir elevadas por um bom tempo, para que possamos garantir que a inflação retorne e permaneça perto de 2%", a meta do BCE.

Muller comentou que o índice cheio da inflação recuava no fim do ano passado, sobretudo graças ao setor de energia.

"Mais preocupante, porém, é que o núcleo da inflação seguiu persistentemente elevado, em mais de 5%, conforme as pressões de preços subjacentes ainda não recuavam", acrescentou o membro do conselho do BCE.

O dirigente defendeu um foco em efeitos secundários da inflação, e em evitar que grandes saltos temporários dos preços, como os vistos em energia e alimentos, contaminem outros preços da economia, os custos com trabalho e as expectativas inflacionárias.

Caso isso ocorresse, poderia haver uma espiral de altas nos preços salariais, o que impediria a inflação de recuar de volta à meta de médio prazo após os choques temporários perderem força, advertiu.