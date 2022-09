China eleva preços da gasolina e do diesel, 'em linha com mercado internacional'

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O governo da China informou nesta terça-feira que os preços do combustível serão elevados no país, em linha com "recentes mudanças nos preços no mercado internacional". Em comunicado, a Comissão Nacional de Desenvolvimento de Reforma (NDRC, na sigla em inglês) afirma que os preços da gasolina padrão subirão 190 yuans por tonelada, enquanto os do diesel terão alta de 185 yuans por tonelada.

O comunicado inclui uma tabela, na qual estão definidos preços máximos para diferentes províncias e municipalidades pelo país, em linha com a política local sobre o tema.

Como costuma fazer, o governo chinês diz que as três maiores companhias do setor, PetroChina, Sinopec e CNOOC, e outras refinarias devem organizar a produção e o transporte de petróleo refinado, "garantir oferta estável no mercado" e implementar "de maneira estrita a política de preços nacional".

Os consumidores têm ainda meio de reportar violações dos preços, lembra a comissão.