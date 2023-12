BCE não vai baixar a guarda até retornar a inflação à meta de 2%, diz Lagarde

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou o compromisso "absoluto" da instituição em reduzir a inflação na zona do euro à meta de 2%. "Deixei claro que não vamos baixar a guarda até termos certeza de que alcançamos exatamente isso", afirmou, em vídeo publicado no X (antigo Twitter).

Em retrospectiva sobre 2023, Lagarde lembrou que o ano foi marcado por vários desafios e contínuas mudanças.

Segundo ela, a economia global enfrentou riscos de fragmentação, crescente incerteza e graves fissuras geopolíticas.

"Enquanto isso, a crise climática está acelerando, lembrando-nos da necessidade e do imperativo de uma transição verde", disse Lagarde.