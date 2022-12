Vídeo: Morador anda de jet ski em rua após cheia histórica na BA

Da Redação

O município de Jequié vive a maior enchente dos últimos 40 anos

Está circulando nas redes sociais um vídeo em quem um morador de Jequié, no estado da Bahia, pilota um jet ski nas ruas inundadas do município. O caso aconteceu nesta segunda-feira (26). A cidade vive a maior enchente dos últimos 40 anos. Assista no final da matéria.

Nas imagens é possível ver que a água alcançou uma altura extremamente grande, quase encobrindo caminhões e estabelecimentos comerciais. Atualmente, o transporte público está suspenso e veículos não circulam nas vias inundadas.

Até o domingo de Natal (25), havia 87 pessoas desabrigadas devido à enchente do Rio de Contas e alta no volume da Barragem de Pedra, localizada na zona rural do Jequié. A administradora informou que o reservatório recebeu um volume elevado de água. Com isso, foi necessário aumentar a vazão para 2 mil metros cúbicos por segundo.

Assista:

Jequié: Morador anda de jet-ski em ruas inundadas após cheia histórica



Veja ▶ pic.twitter.com/MTsJiqHLx5 — BN Municípios (@BNMunicipios) December 26, 2022





Fonte: Informações Metrópoles.

