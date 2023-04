Vídeo: Jiboia de 1,5 metro é encontrada dentro de tambor na rua

Da Redação

O episódio foi registrado na tarde de domingo (9)

Uma equipe de militares foi mobilizada na tarde desse domingo (9) para realizar o resgate de uma serpente em Santa Maria, no Distrito Federal. Conforme as informações do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BPMA), corporação responsável por atender a ocorrência, o que chamou a atenção era o local em que a cobra, que tem aproximadamente 1,5 metro, estava: no interior de um tambor metálico, que estava jogado na rua.

O acionamento da equipe ambiental ocorreu por volta das 13h30. Assim que a força de segurança chegou no local, se deparou com a jiboia.

O réptil foi retirado do tambor e colocado em outro espaço para, na sequência, ser devolvido à natureza.

Toda a ação da BPMA foi gravada. Nas imagens, é possível observar o momento em que um policial utiliza uma ferramenta para realocar o animal. Depois, ela é solta em um ambiente adequado, longe de moradias e indústrias.

Assista:

