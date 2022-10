Vídeo: homem abandona o próprio filho, de 7 anos, na frente de padaria

Da Redação

O caso foi registrado no último domingo, em Franca

Um homem abandou o próprio filho, de 7 anos, em frente a uma padaria localizada em Franca, São Paulo, na manhã do último domingo (16). Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que o pai chega com a criança na porta do estabelecimento (veja o vídeo abaixo). O caso foi registrado como abandono na Polícia Civil.

O menino fica sozinho no local e, após alguns minutos, pessoas se aproximam dele para ampará-lo.

A proprietária da padaria informou que o garoto abandonado estava descalço, com fome e sono. A fim de ajudar a vítima, a mulher levou a criança até um colchão e, na sequência, acionou a Polícia Militar (PM).

Assista:

A reportagem do G1 localizou o pai do menino e o questionou por qual motivo abandonou a criança. Ele alegou que está passando por "diversos problemas" para ficar com o menino e, devido a isso, ingeriu uma medicação no domingo que o fez dormir na calçada a alguns metros da padaria. Apesar das dificuldades, ele nega que tenha havido abandono.



Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar informou que já acompanha a criança há alguns meses devido a denúncias de maus-tratos. Com a situação, o menino agora ficará sob cuidados de uma família acolhedora até a decisão do juiz, que pode ser uma dentre as três possibilidades a seguir:



Ela ficar na responsabilidade de um familiar que queira e tenha condições;

Voltar a morar com o pai, caso ele comprove condições para isso;

Ir para um processo de adoção, caso nenhuma das duas outras opções dê certo.

Com informações do G1.

