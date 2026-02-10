Vereador morre atropelado por retroescavadeira dirigida por secretário

O presidente da Câmara Municipal de São Bento do Trairi, no interior do Rio Grande do Norte, vereador José Eduardo Bezerra (PSDB), de 48 anos, morreu no domingo (08) após ser atropelado por uma retroescavadeira durante uma obra na zona rural do município.

→ Leia mais: Morre Pretinha, a cadela comunitária companheira do cão Orelha em SC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente aconteceu no sítio Ipueira Rasa. Conforme informações preliminares da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), o parlamentar conduzia uma motocicleta quando foi atingido pela máquina, que era operada pelo secretário municipal de Obras, Alexsandro Florentino da Silva, conhecido como Alex Silva, amigo pessoal de José Eduardo. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30.

Além do vereador, um homem e uma criança de 8 anos, que estavam na garupa da motocicleta, também foram atingidos. O adulto precisou de atendimento médico, enquanto a criança não sofreu ferimentos.

Segundo a prefeitura, a retroescavadeira realizava serviços de recuperação de uma estrada de terra que havia se tornado intransitável em razão das fortes chuvas registradas nos últimos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota divulgada nesta segunda-feira (09), a Polícia Civil informou que todas as pessoas envolvidas no acidente devem ser ouvidas até quarta-feira (12). O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Cruz. Inicialmente, a ocorrência foi classificada como acidente pelas polícias Civil e Militar.

Informações: Metrópoles

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão