Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
FATALIDADE

Vereador morre atropelado por retroescavadeira dirigida por secretário

O parlamentar conduzia uma motocicleta quando foi atingido pela máquina, que era operada pelo secretário municipal de Obras

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 15:36:40 Editado em 10.02.2026, 15:36:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vereador morre atropelado por retroescavadeira dirigida por secretário
Autor José Eduardo Bezerra (PSDB), de 48 anos - Foto: Divulgação/Câmara Municipal de São Bento do Trairi

O presidente da Câmara Municipal de São Bento do Trairi, no interior do Rio Grande do Norte, vereador José Eduardo Bezerra (PSDB), de 48 anos, morreu no domingo (08) após ser atropelado por uma retroescavadeira durante uma obra na zona rural do município.

→ Leia mais: Morre Pretinha, a cadela comunitária companheira do cão Orelha em SC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente aconteceu no sítio Ipueira Rasa. Conforme informações preliminares da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), o parlamentar conduzia uma motocicleta quando foi atingido pela máquina, que era operada pelo secretário municipal de Obras, Alexsandro Florentino da Silva, conhecido como Alex Silva, amigo pessoal de José Eduardo. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30.

Além do vereador, um homem e uma criança de 8 anos, que estavam na garupa da motocicleta, também foram atingidos. O adulto precisou de atendimento médico, enquanto a criança não sofreu ferimentos.

Segundo a prefeitura, a retroescavadeira realizava serviços de recuperação de uma estrada de terra que havia se tornado intransitável em razão das fortes chuvas registradas nos últimos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota divulgada nesta segunda-feira (09), a Polícia Civil informou que todas as pessoas envolvidas no acidente devem ser ouvidas até quarta-feira (12). O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Cruz. Inicialmente, a ocorrência foi classificada como acidente pelas polícias Civil e Militar.

Informações: Metrópoles

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline