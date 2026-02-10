Morre Pretinha, a cadela comunitária companheira do cão Orelha em SC

A cadela Pretinha, famosa por sua lealdade ao cão Orelha na Praia Brava, em Florianópolis (SC), morreu na noite desta segunda-feira (09) em decorrência de falência renal. O animal estava sob os cuidados do empresário Bruno Ducatti desde janeiro, quando foi retirado das ruas após a morte violenta de seu companheiro.

Segundo o tutor, a morte ocorreu por volta das 20h30. O quadro de falência renal foi agravado pela dirofilariose, uma doença parasitária grave. Pretinha passou por internação intensiva e tratamentos de alto custo, mas a condição de saúde era considerada silenciosa e já estava em estágio avançado quando foi descoberta.

Em carta aberta publicada nas redes sociais, Ducatti rebateu críticas sobre possível abandono, ressaltando que investiu todos os recursos necessários no tratamento. O empresário aproveitou o comunicado para cobrar políticas públicas e punições mais severas para maus-tratos.

O texto reforça o pedido de apuração sobre a morte do cão Orelha. "Animais comunitários não são sem dono, são animais sem políticas públicas", afirmou Ducatti. O tutor destacou que a castração e o cuidado preventivo são fundamentais para evitar mortes precoces.

Fernanda Oliveria, uma das veterinárias que cuidou de Pretinha, também lamentou a morte da cachorrinha e citou Orelha em sua publicação. "O Orelha e a Pretinha nos ensinaram o verdadeiro significado da lealdade e da amizade incondicional", disse.



