Veja o resultado da Lotomania concurso 2886 desta segunda-feira (09)

A Lotomania concurso 2886 sorteia o prêmio de R$ 1,2 milhão nesta segunda-feira (09). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 05 - 12 - 13 - 28 - 35 - 48 - 49 - 50 - 72 - 74 - 75 - 77 - 76 - 80 - 81 - 82 - 90 - 92

Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

