Equipe de Apucarana conquista título geral na Copa Arapongas de Jiu-Jitsu

A equipe BGT JJ Army, de Apucarana (PR), sagrou-se campeã geral da Copa Arapongas de Jiu-Jitsu 2026, realizada neste domingo (08), no Ginásio Municipal Luiz Augusto Zin. O resultado é histórico para o município, que pela primeira vez atinge o topo do pódio por equipes em uma competição regional deste porte, superando delegações de cidades como Londrina, Maringá e Cambé.

Liderada pelo professor Júlio César "Bigato" Guadanhini, a equipe contou com a participação de 42 atletas, sendo o mais novo deles com 5 anos de idade. "Graças ao trabalho de todos os alunos e professores, conseguimos conquistar o maior troféu até agora por equipes", comentou ele.

De acordo com André Burin, um dos professores da BGT JJ Army, o desempenho superou as expectativas internas. "Sempre batíamos na trave, brigando pelo segundo ou terceiro lugar. Como somos uma equipe relativamente pequena perto de outras grandes estruturas, esse primeiro lugar geral foi uma conquista muito grande e expressiva", afirmou Burin.

Copa Arapongas de Jiu-Jitsu 2026

O evento reuniu cerca de 700 atletas de mais de 15 equipes do Paraná, que competiram em diversas categorias, divididas por idade, peso e graduação. A vitória da BGT JJ Army consolida um trabalho de retomada competitiva iniciado há quatro anos. Embora o grupo já possua medalhistas em níveis estadual, brasileiro e mundial, o título por equipes em um campeonato regional era um objetivo inédito.

Após a vitória em Arapongas, a equipe já foca na preparação para o Curitiba Open, evento de amplitude nacional e internacional organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ). A competição está agendada para o dia 28 de fevereiro, na capital paranaense.

