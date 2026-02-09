Leia a última edição
EVENTO

Sanepar promove oficina de fabricação de sabão em Ivaiporã nesta quinta (12)

Os participantes receberão apostila, certificado e poderão aproveitar os ensinamentos para economizar em casa ou gerar renda extra

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 17:27:52 Editado em 09.02.2026, 17:28:49
Sanepar promove oficina de fabricação de sabão em Ivaiporã nesta quinta (12)
A oficina tem duas horas de duração - Foto: Divulgação/Sanepar

A receita é simples: soda, água e óleo. A técnica para fazer o mix funcionar será repassada na Oficina de Fabricação de Sabão nesta quinta-feira (12), em Ivaiporã, no Vale do Ivaí. O evento promovido pela Sanepar é totalmente gratuito e ainda tem vagas.

O foco principal é ensinar os participantes a aproveitar o óleo utilizado na cozinha para fazer sabão, e assim, evitar o entupimento das tubulações de esgoto que, com o descarte irregular de óleo, podem extravasar em frente ao imóvel ou alguns quilômetros adiante.

📰 LEIA MAIS: Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 1 mil para 36 cidades; veja a lista

O curso será realizado a partir das 14h no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 60+, localizado na Avenida Aparício Bittencourt, 999, no centro.

Qualquer pessoa, maior de 18 anos, pode se inscrever pelo Whatsapp (41) 99750-6059, com Flávia Souza, por mensagem de texto. Também pode ser feita a inscrição pelo e-mail flaviagomesanx@gmail.com, enviando nome e telefone de contato. As vagas são limitadas.

A oficina tem duas horas de duração. Os participantes receberão apostila, certificado e poderão aproveitar os ensinamentos para economizar em casa ou gerar renda extra.

O curso, lançado pela Sanepar em 2018, tem sido um sucesso, já passou por diferentes cidades do estado e soma milhares de participantes. Com o óleo sendo reaproveitado para sabão, a família deixa de comprar produtos tradicionais de prateleira, para gastar apenas com soda cáustica.

Variações da receita costumam ser compartilhadas pelas participantes durante as oficinas: limão, açúcar, erva curtida no álcool ou essências. Qualquer aditivo deste tipo vai aproximar as características do produto final dos que ocupam as prateleiras dos mercados, sem tantas químicas e potenciais alergênicos.

Além do aprendizado sobre como transformar óleo em sabão, também são trabalhados conteúdos como o uso correto da rede de esgoto, descarte de resíduos e a importância do saneamento.

Pede-se a doação uma garrafa pet de dois litros e de óleo usado para a oficina. Contudo, a doação não é obrigatória para a participação na atividade.


Sanepar promove oficina de fabricação de sabão em Ivaiporã nesta quinta (12)
AutorFoto: Divulgação/Sanepar

CONTEXTO – As oficinas de sabão integram as ações socioambientais que estão sendo realizadas em diferentes cidades do Paraná e integra o Programa de Intervenção Socioambiental em Obras de Saneamento da Sanepar. O objetivo é promover a conservação do meio ambiente e a responsabilidade social a partir dos eixos do saneamento.

O Programa é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal e atende à Portaria n° 464/2018, do Ministério da Cidades, como requisito para as obras de saneamento financiadas pela Caixa.

