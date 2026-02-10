Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
SORTE

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3610 desta terça-feira (10)

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 21:09:34 Editado em 10.02.2026, 21:09:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3610 desta terça-feira (10)
Autor O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante - Foto: Agência Brasil

A Lotofácil concurso 3610 sorteia o prêmio estimado em R$ 7 milhões nesta terça-feira (10). O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem joga caminhonete contra carro da ex-mulher em Apucarana; criança estava com a mãe no veículo

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Loterias Caixa lotofacil prêmio probabilidades sorteio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline