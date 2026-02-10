Veja o resultado da Lotofácil concurso 3610 desta terça-feira (10)
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Lotofácil concurso 3610 sorteia o prêmio estimado em R$ 7 milhões nesta terça-feira (10). O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Confira as dezenas sorteadas: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
LEIA MAIS: Homem joga caminhonete contra carro da ex-mulher em Apucarana; criança estava com a mãe no veículo
Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.