Cotidiano

LOTERIAS

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3609 desta segunda-feira (09)

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 20:49:23 Editado em 09.02.2026, 21:11:02
Veja o resultado da Lotofácil concurso 3609 desta segunda-feira (09)
Autor As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos - Foto: Agência Brasil

A Lotofácil concurso 3609 sorteia o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão nesta segunda-feira (09). O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As dezenas sorteadas foram: 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

apostas Caixa Econômica Federal jogos de azar lotofacil prêmio sorteio
