Veja o resultado da Lotofácil concurso 3609 desta segunda-feira (09)
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Lotofácil concurso 3609 sorteia o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão nesta segunda-feira (09). O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
As dezenas sorteadas foram: 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
LEIA MAIS: Equipe de Apucarana conquista título geral na Copa Arapongas de Jiu-Jitsu
Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.