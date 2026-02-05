Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
SORTE

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3606 desta quinta-feira (05)

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 21:18:13 Editado em 05.02.2026, 21:18:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3606 desta quinta-feira (05)
Autor O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante - Foto: Marcelo Camargo/Agência

A Lotofácil concurso 3606 sorteia o prêmio estimado em R$ 5 milhões nesta quinta-feira (05). O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As dezenas sorteadas foram: 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Polícia Civil identifica motorista suspeito de atropelar cachorra Dara em Ivaiporã

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas loterias Loterias Caixa lotofacil prêmio probabilidades qual é o resultado qual e o resultado da lotofacil qual é o resultado da lotofácil desta sexta-feira resultado resultado da lotofacil sorteio Veja o resultado da Lotofácil concurso 3606 desta quinta-feira (05)
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline