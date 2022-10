Vaticano devolve três múmias pré-colombianas ao Peru; entenda

Da Redação

As múmias haviam sido doadas em 1925 e foram mantidas no Museu Etnológico do Vaticano

O Vaticano devolveu para o Peru três múmias pré-colombianas que haviam sido doadas em 1925 e foram mantidas no Museu Etnológico do Vaticano. O acordo foi assinado, nesta segunda-feira (17), pelo ministro das Relações Exteriores do Peru, César Rodrigo Landa, e autoridades da Santa Sé.

As peças foram encontradas a três mil metros de altitude nos Andes peruanos, perto do rio Ucayali, e foram doadas para a Exposição Missionária Universal de 1925, realizada no Vaticano, disse, em nota, a entidade.

"Graças à boa disposição do Vaticano e do papa Francisco, foi possível realizar a devolução, como cabe. Vim assinar esse ato. Chegarão a Lima nas próximas semanas", disse o chanceler Landa à imprensa.

"Apreciamos o sentimento compartilhado com o papa Francisco de que essas múmias são mais que objetos, são seres humanos. Restos humanos que devem ser enterrados com dignidade no lugar de onde vêm, ou seja, no Peru", afirmou.

O chanceler peruano foi recebido em audiência privada pelo papa Francisco. Landa está em viagem pela Europa no lugar do presidente Pedro Castillo, que teve negada, pelo Congresso, permissão para viajar ao exterior.

"Foi um gesto magnânimo por parte do papa desejar que a situação melhore não apenas política, mas também socialmente", no país, elogiou o ministro.

O Peru vem recuperando material arqueológico dos Estados Unidos e do Chile, entre outros países, e espera manter essa linha.





Fonte: Informações do g1.

