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Valorize a vida

Uma reflexão sobre setembro amarelo

Escrito por Da Redação
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Valorize a vida
Autor Foto: imagem gerada por IA

A vida com seus percalços e intempéries se mostra muitas vezes carrancuda e assustadora. O mundo não economiza em produzir incansavelmente dissabores, desilusões e sofrimentos. No entanto, a impressão que temos, pois sentimos, é que os dramas internos sejam os mais desafiadores e intrigantes, pois, são silenciosos ao mundo externo, mas gritam dentro de nós!

- LEIA MAIS: Redescobrindo a consumação

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Estamos no mês de setembro, um mês que refletimos sobre a valor da vida. A vida é dom de Deus, um presente do Eterno, uma celebração constante. O texto bíblico é serpenteado de histórias dramáticas e dolorosas, não encobrindo as lutas e desafios dos seus personagens.

Elias, um profeta respeitado e admirado por muitos, mas que enfrentou uma tremenda luta sobre o valor da vida, ao ponto de afirmar: “Basta” para vida que estava vivendo. Felizmente, ele apenas disse! Caro leitor leia os capitulo 18 e 19 do livro de1 Reis para se familiarizar com essa narrativa.

Para resumir a história de Elias é preciso reconhecer alguns pontos: sucesso, ameaças, medo, fuga, solidão e recomeço. O sucesso é visto quando no embate com os falsos profetas ele saiu vitorioso (capitulo 18). Temos o desejo e perseguimos o sucesso em todas as áreas da vida, mas o sucesso não no livra do sentimento de ameaça.

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Ameaças cruéis ele recebeu. Ninguém gosta de sentir-se ameaçado, pois as ameaças nos tiram do pedestal da vitória e do sucesso. Em outras palavras, o sucesso não é um lugar seguro, pois as ameaças chegam nesse pódio também.

Elias ao receber ameaças (19:2) treme, sente medo e angústias. Note, caro leitor que a despeito da posição e título de Elias, ele continua sentindo medo. A espiritualidade não tira a humanidade! Em consequência a isso ele foge. A fuga, geralmente se mostra como opção e solução, mas nem sempre fugir resolve situações que nos machucam.

Outrossim, em sua jornada dolorosa o profeta Elias se encontra só. A solidão não é uma boa conselheira, embora as pessoas sejam, como nós, imperfeitas, precisamos delas. Num tempo de isolamento e individualismo é preciso recuar e enxergar a singeleza da presença do próximo. Não é uma boa ideia caminhar sozinho.

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Felizmente o profeta foi “encontrado” por Deus. O sentimento do profeta é de fracasso, sentindo-se ameaçado, com medo, em fuga e se sentindo só. Mas, Deus entra no palco da história do profeta. Ele o enxerga na mais profunda, escura e gélida caverna e pergunta para o profeta: “Que fazes aqui”?

Querido leitor, a vida tem valor! Talvez o momento da vida do profeta seja parecido com o momento vivido por nós, que podem trazer sentimentos dos mais variados. A despeito disso, é preciso resgatar no coração a beleza de viver, de sonhar e vencer os desafios, lembrando que Deus nos ama e que somos amados por pessoas. Portanto, celebre a vida. Ouse viver!


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Valorize a vida
AutorSobre o autor: Marcelo Silvestre Levi é pastor da Primeira Igreja Batista de Apucarana, Casado com Rebeca, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico Maranata, bacharel em teologia pelo Unicesumar, pós-graduado em Teologia do Novo Testamento aplicado pela FABAPAR e mestrando em teologia pela FABAPAR - Foto: reprodução



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