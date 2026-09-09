Redescobrindo a consumação

Chegamos ao fim dos nossos diálogos sobre Cosmovisão bíblica. Vimos como todos temos uma lente pela qual enxergamos o mundo. Nas semanas anteriores, procuramos resumir a cosmovisão bíblica em alguns tópicos, que são: Criação, Queda, Redenção e hoje refletiremos sobre Consumação.

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No cenário bíblico temos um texto que diz: “Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu”. (Eclesiastes. 3:1). O Senhor é denominado biblicamente como o Pai da eternidade. (Isaías.9:6). Portanto, todas as coisas caminham na cronologia que Ele determina.

Quando o mal terá fim? Quando a dor não mais existirá? Quando a perversidade não clamará audivelmente? Quando Cristo dará fim a todas essas coisas, tornando gritante seu governo sobre tudo e todos? Pois bem, é disso que fala Consumação! Consumação é fim, é conclusão, é término!

A história caminha para seu fim! Isso mesmo caro leitor, tudo isso que nossos olhos enxergam caminham para desfecho, que tem Cristo como ator principal no palco da história humana. Ele um dia colocará todas as coisas debaixo do seu domínio como diz o texto: “Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai” (Filipenses 2:10,11).

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Muitos, na busca por repostas procuram na ideia de que não se pode conhecer Deus ou se relacionar como Ele, nem admitem a possibilidade do finito se relacionar com o Infinito, tudo isso, para anestesiar coração e mente. Outros palmilham para outro extremo, buscando na força moral e ética o favor divino, como se Deus fosse adepto da barganha.

Se tudo terá um fim, e terá, precisamos no preparar! O texto de Apocalipse 21:5-7 diz: “E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas...Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o Princípio e o Fim. O vencedor herdará comigo estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho”.

Portanto, temos baseado nesse arrazoado a necessidade extrema de nos reconectar com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, e as fez com um propósito; o ser humano caiu e continua caindo nos seus pecados e colhe consequências disso, precisando desesperadamente de alguém poderoso que o redima, que o salve e lhe de esperança. Assim sendo, todos nós, estaremos preparados quando o fim chegar, pois, nossa vida estará ancorada em Jesus, o Cristo, Filho de Deus, o único caminho.

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Sobre o autor: Marcelo Silvestre Levi é pastor da Primeira Igreja Batista de Apucarana, Casado com Rebeca, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico Maranata, bacharel em teologia pelo Unicesumar, pós-graduado em Teologia do Novo Testamento aplicado pela FABAPAR e mestrando em teologia pela FABAPAR. - Foto: REPRODUÇÃO Sobre o autor: Marcelo Silvestre Levi é pastor da Primeira Igreja Batista de Apucarana, Casado com Rebeca, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico Maranata, bacharel em teologia pelo Unicesumar, pós-graduado em Teologia do Novo Testamento aplicado pela FABAPAR e mestrando em teologia pela FABAPAR. - Foto: REPRODUÇÃO







