Turistas salvam macaco-prego ao vê-lo agonizando em 'abraço' de sucuri

Um vídeo feito em agosto de 2022 em Bonito, no Mato Grosso do Sul, está repercutindo nas redes socais nos últimos dias por mostrar uma sucuri tentando predar um macaco-prego. As imagens causam um certo impacto devido à agonia que o mamífero apresenta. Assista o vídeo abaixo.

No registro, o macaco pede "ajuda" enquanto é abraçado pela serpente. A fim de escapar da morte, o primata tenta se agarrar a algo às margens do Rio Formoso, mas acaba sendo comprimido cada vez mais pela cobra.

Pessoas que caminhavam pelas margens do rio interromperam ação da sucuri, com o intuito de salvar o macaco.

No registro é possível escutar a seguinte frase: "Não pode mexer, não pode mexer", feita por um dos presentes, sugerindo que não interferissem no processo de predação.

Contudo, a sugestão não foi acatada e os turistas decidiram livrar o primata do "abraço" do réptil. "Tadinho, ele está desesperado, tem criança aqui que vai ver ele morrer, coitado".

No fim do vídeo é possível ver algumas pessoas puxando a cobra do rio para desvencilhar os animais.

Através das redes sociais, o biólogo Henrique Abrahão Charles comentou sobre o episódio e afirmou que a opção correta era não ter interferido na ação. "Sucuris se alimentam de macacos, existem vários relatos e registros, no entanto, mesmo sabendo que é algo natural, as pessoas se comovem em ver uma cena dessas, mas não devemos esquecer que interferir na vida de um animal silvestre é errado", alerta.

