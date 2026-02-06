Turistas confundem funeral com restaurante e participam de cerimônia na Tailândia

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que turistas estrangeiros participaram de um funeral na Tailândia após confundirem a cerimônia fúnebre com um restaurante local. O episódio, publicado por Charantorn Chaloemkiad, membro da família enlutada, mostra diferentes grupos de visitantes sentados e consumindo as refeições servidas no local. Em vez de repreendidos, os turistas foram recebidos com a hospitalidade típica do país, transformando o erro em uma experiência de intercâmbio cultural.

A confusão ocorre devido à natureza dos funerais tailandeses, que diferem dos padrões ocidentais por serem eventos comunitários abertos, realizados geralmente ao longo de três a sete dias. A estrutura das cerimônias conta com mesas, cadeiras e grandes quantidades de comida, o que pode levar estrangeiros desavisados a acreditar que se trata de um estabelecimento comercial ou evento público. Segundo relatos da família, mais de um grupo de turistas entrou no local de forma respeitosa durante as celebrações.

No contexto do budismo tailandês, a oferta de alimentos aos presentes é um pilar central do ritual de luto, simbolizando a generosidade e a busca por acumular mérito espiritual para a alma do falecido. Por esse motivo, é comum que qualquer pessoa que se aproxime seja convidada a comer. O vídeo acumulou milhões de visualizações e comentários que destacam a empatia e a leveza da família ao lidar com a situação, reforçando a imagem da Tailândia como uma cultura acolhedora mesmo em momentos de perda.



