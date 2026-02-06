BBB 26: Sisters armam plano contra Jonas durante liderança; saiba o que pode acontecer
Ao que tudo indica, o reinado de Jonas Sulzbach como líder da semana no BBB 26 pode durar pouco tempo
Ao que tudo indica, o reinado de Jonas Sulzbach como líder da semana no BBB 26 pode durar pouco tempo. Na madrugada desta sexta-feira (06) algumas adversárias do brother combinaram um plano contra o veterano: colocá-lo no Castigo do Monstro.
A estratégia visa acabar com as regalias de Jonas durante a liderança, conquistada na noite de quinta-feira (05). O combinado, que também tem como objetivo tirar o brother do VIP, foi feito entre Milena, Solange Couto e Ana Paula Renault.
“Agora é ganhar o anjo e colocar ele no monstro“, comentou Milena aos aliados de jogo durante a conversa. Em outro momento, Solange reforçou o plano: “Gente, se algum de nós ganhar o anjo tem que colocar o quinta série [Jonas] no monstro“, declarou a atriz.
Ana Paula, por sua vez, revelou que Sarah Andrade era seu principal alvo para colocar no castigo caso vencesse a Prova do Anjo. A veterana, no entanto, mudou de ideia ao explicar que não deseja entregar enredo para a adversária. “Dou [o Monstro] para o quinta série“, avisou a sister.
Vale lembrar que, assim como Sarah, Jonas Sulzbach possui embates diretos com Ana Paula Renault e os demais aliados da veterana no jogo.
Líder da semana, Jonas Sulzbach revelou aos colegas que possui três opções de indicação direta ao paredão: Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo. Na última semana, os brothers colocaram o veterano na berlinda após atenderem ao Big Fone.
“Porque eles me colocaram [no paredão]. Ele [Juliano] me colocou, Babu e Marcelo. Agora eu tenho três opções. Olha que coisa mais linda. Eu não vou querer colocar alguém só por achar que a pessoa vai sair. Eu tenho que achar isso, mas eu tenho que colocar quem me quer fora, principalmente“, explicou Jonas.
Informações: Revista Caras
