JOGO

BBB 26: Sisters armam plano contra Jonas durante liderança; saiba o que pode acontecer

Ao que tudo indica, o reinado de Jonas Sulzbach como líder da semana no BBB 26 pode durar pouco tempo

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 09:13:16 Editado em 06.02.2026, 09:13:12
BBB 26: Sisters armam plano contra Jonas durante liderança; saiba o que pode acontecer
Autor Jonas Sulzbach é o líder da semana - Foto: Globo/Reprodução

Ao que tudo indica, o reinado de Jonas Sulzbach como líder da semana no BBB 26 pode durar pouco tempo. Na madrugada desta sexta-feira (06) algumas adversárias do brother combinaram um plano contra o veterano: colocá-lo no Castigo do Monstro.

A estratégia visa acabar com as regalias de Jonas durante a liderança, conquistada na noite de quinta-feira (05). O combinado, que também tem como objetivo tirar o brother do VIP, foi feito entre Milena, Solange Couto e Ana Paula Renault.

→ Leia mais: Signos: confira seu horóscopo desta sexta (06)

“Agora é ganhar o anjo e colocar ele no monstro“, comentou Milena aos aliados de jogo durante a conversa. Em outro momento, Solange reforçou o plano: “Gente, se algum de nós ganhar o anjo tem que colocar o quinta série [Jonas] no monstro“, declarou a atriz.

Ana Paula, por sua vez, revelou que Sarah Andrade era seu principal alvo para colocar no castigo caso vencesse a Prova do Anjo. A veterana, no entanto, mudou de ideia ao explicar que não deseja entregar enredo para a adversária. “Dou [o Monstro] para o quinta série“, avisou a sister.

Vale lembrar que, assim como Sarah, Jonas Sulzbach possui embates diretos com Ana Paula Renault e os demais aliados da veterana no jogo.

Líder da semana, Jonas Sulzbach revelou aos colegas que possui três opções de indicação direta ao paredão: Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo. Na última semana, os brothers colocaram o veterano na berlinda após atenderem ao Big Fone.

“Porque eles me colocaram [no paredão]. Ele [Juliano] me colocou, Babu e Marcelo. Agora eu tenho três opções. Olha que coisa mais linda. Eu não vou querer colocar alguém só por achar que a pessoa vai sair. Eu tenho que achar isso, mas eu tenho que colocar quem me quer fora, principalmente“, explicou Jonas.

Informações: Revista Caras

AnaPaulaRenault BBB26 CastigoDoMonstro JonasSulzbach Milena ProvaDoAnjo
