Triptofano: aminoácido essencial para uma boa noite de sono

Não há aminoácidos que tenham um efeito tão diretamente perceptível no bem-estar quanto o triptofano – um precursor da serotonina, melatonina e niacina. Estes hormônios ajudam a regular o sono e também são responsáveis pelo bem-estar, dentre outras coisas.

O triptofano é um aminoácido essencial com a fórmula molecular C11H12N2O2. É um dos 20 aminoácidos incluídos no código genético e desempenha um papel importante em muitas das funções metabólicas, mas também na criação de novas células.

A literatura científica é muito clara e conclusiva: o triptofano oferece qualidade de vida. A verdade é que cada vez mais são descobertas propriedades benéficas deste componente quase mágico do organismo.

Por outro lado, é importante saber qualificar um aspecto fundamental – embora este aminoácido seja essencial para o bom funcionamento do organismo, este não consegue produzi-lo naturalmente.

Assim, é preciso cuidar da dieta incluindo alimentos ricos em triptofano ou suplementos alimentares que contenham a substância que, ao mesmo tempo, permitam uma produção adequada de serotonina. A suplementação com triptofano ajuda a melhorar os estados depressivos, regular o sono, otimizar o processo de envelhecimento, diminuir o estresse e até reduzir o comportamento agressivo.





Triptofano em suplementos alimentares

Além dos alimentos, a dieta pode ser complementada com suplementos contendo triptofano.

Existem excelentes formulações de triptofano combinadas com vitaminas e minerais, ou em moléculas derivadas, que atuam em diversos mecanismos fisiológicos e comportamentais, incluindo o sono.

O suplemento de triptofano pode ser tomado em qualquer horário do dia, porém, como é precursor da melatonina, hormônio envolvido na regulação do sono e dos ritmos circadianos, é interessante seu consumo após o jantar, antes de dormir.

Já que o assunto é suplementação e como dica extra para depois de uma boa noite de descanso, consumir um shot matinal, com vitaminas, aminoácidos e compostos bioativos que promovam vitalidade para a sua rotina, pode ser o ritual ideal para começar o dia de maneira saudável e aproveitá-lo ao máximo.





Propriedades do triptofano

As propriedades do triptofano estão diretamente relacionadas com a manutenção dos níveis normais de serotonina e melatonina do organismo, uma vez que é o responsável pela sua produção.

Sem o triptofano não é possível produzir serotonina suficiente para garantir o equilíbrio emocional, a digestão e até uma noite de sono correta. Na verdade, este aminoácido multitarefa é a chave para muitos outros processos:

Ajuda a sintetizar proteínas, além das vitaminas do complexo B;

O triptofano é a chave que estimula a glândula pineal a segregar a melatonina, útil para promover uma melhor qualidade do ciclo de sono e vigília, e também para retardar o envelhecimento prematuro;

Este aminoácido essencial tem um efeito antidepressivo muito interessante devido ao seu papel na produção de serotonina. Regula o bem-estar emocional e contribuir para o bom humor;

O triptofano é frequentemente usado como suplemento dietético para pessoas obesas, com a função de regular a ansiedade relacionada à comida;

Além disso, é um excelente ansiolítico, como já mencionado, também reduz o comportamento agressivo.





Onde o triptofano é sintetizado?

Esta informação é, sem dúvida, muito interessante. A maioria das pessoas imaginam que muitos hormônios, neurotransmissores e certos aminoácidos são sintetizados no cérebro, mas isso não é verdade. No sistema nervoso central são encontrados apenas 5% da serotonina total. O restante ocorre no intestino delgado.

Atualmente em pauta, existe com uma ligação muito estreita entre o intestino e o cérebro, um sistema de mão dupla entre os sistemas em que os centros emocional e cognitivo do cérebro permanecem unidos ao funcionamento periférico do sistema digestivo.

Um aspecto ainda mais importante é o fato de que uma flora intestinal forte e saudável significa uma melhor produção de triptofano e, consequentemente, de serotonina.

Isto leva à simples conclusão de que é necessário cuidar o máximo da alimentação e limitar alimentos ultraprocessados e produtos industrializados (ricos em gorduras saturadas, farinhas refinadas, etc.).





Quais os alimentos que contêm triptofano?

Os principais alimentos ricos em triptofano são aqueles que contêm proteínas, como os seguintes:

Aves (frango, peru);

Peixes (salmão, sardinha, bacalhau, atum);

Ovos; Laticínios (kefir, iogurte);

Cereais e grãos integrais (aveia, arroz integral, feijão, ervilhas, lentilhas);

Sementes (abóbora e girassol);

Chocolate escuro;

rutas e vegetais (banana, abacaxi, agrião, ameixa);

Castanhas (amêndoas, nozes ou amendoins).

As frutas, legumes e verduras da agricultura orgânica são as mais recomendadas para garantir uma dieta com a presença de todas as vitaminas e aminoácidos essenciais, como o triptofano.