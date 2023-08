Tricampeão mundial de jiu-jítsu é preso por série de estupros e roubos

Siga o TNOnline no Google News

O tricampeão mundial de jiu-jítsu Erbeth Santos foi preso nesta quinta-feira (24), em Boituva, no interior de São Paulo, acusado de estuprar quatro mulheres e praticar uma série de roubos em cidades do Mato Grosso do Sul. Além dele, o lutador André Pessoa também foi preso por participação nos crimes.

Erbeth e André foram presos por equipes da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, após receberem informações do Batalhão de Choque de Mato Grosso do Sul, que estava a procura dos suspeitos em razão dos crimes cometidos no estado.

Os lutadores confessaram todos os crimes para os policiais. Veja imagem deles no carrossel acima.

Investigações da polícia dão conta que os homens estupraram, ao menos, quatro mulheres. Conforme o Choque de MS, o número de vítimas pode ser ainda maior. Os crimes eram cometidos utilizando muita violência, amarrando as vítimas, as ameaçando e agredindo.

Os suspeitos saíram do interior de São Paulo e vão permanecer presos em Três Lagoas (MS). Com os autores foram localizados 26 celulares, facas e armas de fogo. Veja:

