Treinador morto em acidente fez selfie com atletas antes da tragédia

O acidente fatal ocorreu na madrugada de segunda-feira (30)

Na madrugada dessa segunda-feira (30), um acidente envolvendo o ônibus do time Vila Maria Helena de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, resultou na morte de quatro pessoas, além de deixar 29 feridas. O veículo levava a equipe de Ubaporanga (MG) para Duque de Caixas, porém, durante o trajeto, caiu de uma ponte de 10 metros de altura na BR-116, em Além Paraíba, em Minas Gerais.

Entre as vítimas fatais está o treinador Diogo Coutinho Chao Villar, de 18 anos. Antes do time viajar para Ubaporanga, onde disputaria - e ganharia - um torneio de futebol, Diogo fez uma selfie com os atletas. A foto é um dos últimos registros de Diogo.

O sonho de Diogo era treinar seu time de coração, o Vasco da Gama.

Além de Diogo, perderam a vida os atletas:

Andrei Viana da Costa Silva, 15 anos, morador de Duque de Caxias;

Kailon da Silva Paixão, 13 anos, morador de Magé;

Thyago Ramos de Oliveira Dias, 15 anos, de Duque de Caxias.

Mais detalhes sobre o acidente

Um acidente envolvendo um ônibus de um time de futebol resultou na morte de 4 pessoas. A tragédia, registrada na madrugada desta segunda-feira (30), ainda deixou 29 feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outras corporações atenderam a ocorrência.

Segundo as informações da corporação, o veículo levava o time Esporte Clube Maria Helena de Ubaporanga (MG) para Duque de Caxias (RJ), porém, durante o trajeto caiu de uma ponte de 10 metros de altura na BR-116, em Além Paraíba, em Minas Gerais.

Conforme o Corpo de Bombeiros, estavam no ônibus o motorista, comissão técnica e jogadores. Inicialmente, quatro corpos foram retirados em meios às ferragens. Vinte e quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Outras cinco foram levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. Não há detalhes do estado de saúde delas.

O acidente aconteceu após o condutor do veículo perder o controle da direção. O ônibus caiu para baixo perto de um riacho.

