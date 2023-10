Tottenham leva prêmios de melhor jogador e técnico da Premier League

Pelo segundo mês consecutivo, o Tottenham conquistou os prêmios de Melhor Jogador e Melhor Treinador da Premier League, prêmio entregue ao atacante Son e ao treinador Ange Postecoglou no dia 13 de outubro. O clube já tinha sido homenageado em setembro.

Heung-Min Son foi eleito o destaque do mês na competição após impressionantes seis gols marcados no período, incluindo um hat-trick. O jogador sul-coreano contribuiu para três vitórias e um empate em quatro jogos no mês, o que levou sua equipe à liderança da competição. Anteriormente, o prêmio foi concedido ao meio-campista James Maddison, companheiro de equipe de Son.

Além disso, Ange Postecoglou foi nomeado o melhor treinador do mês na Premier League, fazendo história ao se tornar o primeiro técnico a receber essa honra nos dois primeiros meses de trabalho em um clube inglês.

O Tottenham está empatado no topo da tabela com o Arsenal, ambos com 20 pontos, mas lidera devido ao número de gols marcados, sendo 18 contra 16 do segundo colocado. Ainda, conseguiram vencer Liverpool pela primeira vez desde 2017.

A equipe voltará a campo em 23 de outubro após o término da pausa internacional. A partida será contra o Fulham em casa, competindo pela nona rodada do Campeonato Inglês, com o jogo marcado para às 16 horas, horário de Brasília.

Apostas do Premier League

Atualmente, os favoritos ao título da Premier League são o Manchester City e o Arsenal, equipes tradicionalmente fortes na disputa. Ambos os clubes demonstram consistência, sendo Mikel Arteta o líder do Arsenal, o que os coloca como competidores sólidos e torna a previsão de resultados um desafio.

No entanto, com as premiações recentes de melhor jogador e melhor técnico do mês, o foco de interesse e dos palpites da Premier League passaram a ser o Tottenham Hotspur.

Com as mudanças que o treinador implementou nos seus primeiros meses, foi possível perceber uma melhora significativa no desempenho, tanto em termos de elenco quanto no estilo de jogo.

Inicialmente, o Tottenham foi eliminado da Taça da Liga, mas isso permitiu que ele ficasse livre de distrações de outras competições europeias, tendo a oportunidade única de concentrar todos os seus esforços na Premier League.

Assim, com maior gestão de fadiga, foco nos compromissos do campeonato e menos disputas amistosas com outros times, o Spurs pode ter o que é preciso para se destacar na fase final da temporada.

Para superar o Manchester City e o Arsenal, especialistas indicam que o Tottenham Hotspur precisará reforçar sua saúde mental, um dos focos do treinador nesta temporada. As inovações táticas de Postecoglou e a atenção para o estado dos jogadores foram essenciais para atingir o top 3 na corrida pelo título da Premier League.

Favoritos

Por outro lado, os favoritos ainda são os tradicionais, que se destacam na preferência dos torcedores. É possível ver esse favoritismo nas casas de aposta online, por exemplo, onde as discussões da Premier League falam sobre as chances dos novatos ultrapassarem clubes com histórico de vitórias tradicionais.

Pelas análises, o Tottenham precisará de mais destaque dos seus novatos para conseguir um fôlego que ultrapassará a tradição com sangue novo na equipe, inclusive com participação do brasileiro Richarlison.

A conquista da Premier League pelos Spurs será um marco não apenas no campeonato europeu, mas com impacto global por conta da presença de nomes estrangeiros no time.

Países como Austrália, Coreia do Sul e Argentina torcem pela equipe na busca pelo título, e o prêmio de melhor jogador para Son apenas reforça a possibilidade de chegarem na final com representatividade e uma formação que aposta na renovação do time e na preservação da saúde mental.