Sete pessoas da mesma família morrem em colisão ao voltarem de velório

Um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (17) em um trecho da BR-316 terminou com a morte de sete pessoas da mesma família. A tragédia aconteceu quando as vítimas retornavam de um velório.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com as informações da corporação, a van onde as vítimas estavam bateu na traseira de um caminhão carregado com lenha, no quilômetro 109, entre os municípios de Araripina e Ouricuri, em Pernambuco.

Havia 19 pessoas no meio de transporte, todas da mesma família. Elas haviam saído de um velório em Arapiraca, em Alagoas, e se envolveram no acidente quando retornavam para Araripina.

Os doze ocupantes da van, sobreviventes do acidente, foram levados ao Hospital Regional de Ouricuri. Uma mulher grávida é a única em estado grave. Segundo o hospital, ela teve politraumatismo com possível perda do feto e fraturas graves, sendo encaminhada para o bloco cirúrgico.

Segundo a PRF, o motorista e o passageiro do caminhão saíram ilesos da batida.

A corporação informou também que submeteu os condutores, tanto da van quanto do caminhão, ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

Além da PRF, o Corpo de Bombeiros, SAMU, PM e IC estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.



Em nota, a prefeitura de Araripina lamentou as mortes e se comprometeu a dar todo suporte para os familiares das vítimas e sobreviventes. "A cidade de Araripina está de luto", diz a nota.

